Chris Pratt’in paylaşımına tepki yağdı!

Ünlü oyuncu Chris Pratt, iki yıldır Katherine Schwarzenegger ile evli ve bu evlilikten bir kız çocuğu sahibi. Pratt’in, Anna Faris ile 2009-2018 yılları arasındaki bir önceki evliliğinden de 9 yaşında bir oğlu var.

Ayrılmalarının sebebi neydi?

Anna Faris’in geçirdiği zor hamilelik döneminden sonra prematüre olarak dünyaya gelen ve birçok sağlık sorunu yaşayan oğlunun sağlığı iyi durumda. Çiftin ayrılma sebebinin de Chris Pratt’in geniş aile istemesi fakat Anna Faris’in hamileliğinde yaşadığı sorunlardan dolayı buna çok sıcak bakmaması olduğu öne sürülmüştü.

“Bana sağlıklı bir kız çocuğu verdi”

Chris Pratt’in, “Millet. Gerçekten. Onun bana nasıl baktığına bir bakın! Yani, demek istiyorum ki. Size onun bana baktığı gibi bakan birini bulun!! Biliyor musunuz!? Biz bir kilisede tanıştık. Bana harika bir hayat ve harika, sağlıklı bir kız çocuğu verdi, bazen çok yüksek sesle yemek yese ve bastırmak için kulak tıkacı taksam da bu aşk! Eşim bana her konuda yardımcı oluyor ben de karşılığında periyodik olarak turşu kavanozlarını açıyorum. Kalbi çok temiz ve bana ait. Bu benim beyzbol kartımla birlikte en büyük hazinem. Bilenler için bunun anlamı çok büyük. Doğum günü yaklaşık 6 hafta sonra. Eğer ona bir şey alamazsam, ona bu posta dönüp bakmasını söyleyeceğim. Seni seviyorum balım” notuyla yaptığı son paylaşımdaki ‘sağlıklı bir çocuk’ vurgusu tepkilerin odağı oldu.

Chris Pratt’in takipçilerinin bir kısmı onu savunurken bir kısmı da eski eşi ve oğlunun yanında durdular.