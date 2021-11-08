Chiara Ferragni güzellik sektöründe

2009 yılından beri yaptığı her hareketi edilen dünyaca ünlü blogger Chiara Ferragni şimdilerde kendi güzellik markasını tanıtıyor. Keni adına ait bir kıyafet markası olan Ferragni markanın adı altında önümüzdeki günlerde makyaj koleksiyonunu çıkartmaya hazırlanıyor. Bir çok marka ile iş birliği yapan ve dünyanın en çok takip edilen bloggerı Chiara Ferragni, web sitesinde satışa sunacağını kozmetik ürünlerini İtalya, İspanya ve Portekiz’de hem online hem de mağazadan satışa sunulacak. Koleksiyon içinde üç ton ruj, rimel, göz farı paleti, allık ve kaş jeli içeriyor, bütün ürünler Ferragni’nin imzası olan mavi gözünün logosunu taşıyan pembe, parlak ambalajlarla kaplanmış.