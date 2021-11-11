Çeşme Bazlama Kahvaltı Şimdi Anadolu Yakası Şaşkınbakkal’da!

Yaz sezonunda Alaçatı ve Ayayorgi’de de bazlama severlerin uğrak yeri olan Çeşme Bazlama Kahvaltı, sevenlerine müjdeyi 6 Kasım’da, İstanbul Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal’da açtığı ikinci lokasyon ile duyurdu.

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Çeşme’nin en güzel tatlarını bir araya getiren Çeşme Bazlama Kahvaltı, birbirinden lezzetli bazlamaları, çeşit çeşit peynirleri, kurucusu Nurten Annenin meşhur el yapımı reçelleri ve pişileri ile güne tatlı bir başlangıç yapmak isteyenleri, haftanın her günü saat 09.00 ve 17.00 arasında Şaşkınbakkal’daki yeni adresine davet ediyor.

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Çeşme Bazlama Kahvaltı, Alaçatı’nın serpme kahvaltısını özleyenler için keyifli bir güne başlangıç durağı olmaya devam ediyor. Çeşme Bazlama Kahvaltı’da sınırsız serpme kahvaltı kişi başı 100TL’den sunuluyor. Üstelik sadece Şaşkınbakkal Şubesi’ne özel haftasonu rezervasyonla misafirlerini ağırlıyor!

İstanbul’un yoğun akışından biraz uzaklaşmak ve şehrin göbeğinde Çeşme atmosferini yaşamak isteyen herkesi; Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal şubesine bekliyor!