Ceren Yaldız Herkesi Solladı!

Sosyal medya fenomeni Ceren Yaldız, Ara Ara şarkısının ve klibinin lansmanını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Kısa sürede YouTube trend videolar listesinde 1 numaraya yerleşen Yaldız, Twitter’da da TT oldu.

Gecede Ceren Yaldız’ı sosyal medya fenomeni dostları da yalnız bırakmadı. Gelenler arasında Adem-obeyfendimen, Berkay-aberkaay, Özgür Balakar-uzunmakarna, Sera Varol, Yeşim Sevinç-yesimresm1i, Yeliz Korkmaz-semiraminta, Zeynep Buse Korkmaz, Semih Varol, Ayda Kutay, Tankurt Manas, Meriç İzgi, Berfin Mis gibi dijital dünyanın milyon takipçisi yıldızları vardı.

“K-Pop tarzında bir şarkı yoktu”

Geceye katılan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceren Yaldız, gecede kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ederek, “İlk klibimi paylaşmanın heyecanını yaşıyorum” dedi.

“Yeri ayrı ve özel bir proje oldu. K-Pop tarzında bir şarkı yoktu. Bu tarzda bir şarkı çıkardık. Müzik sektöründe genç yıldız eksiğini doldurmaya geldim.” diyen Yaldız, “Çok iddialıyım bu projemde. Klip yayınından sonra beni uzaktan takip eden o iki kişi için diyebilecek hiçbir sözüm yok.” ifadelerini kullandı.