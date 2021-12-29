Card B, Offseti‘in 30. Doğum günü için, Balenciaga spor ayakkabıları içeren bir korse giydi.

Cardi B, eşi Offset ile partiye el ele yürürken, tamamen Balenciaga spor ayakkabılarından yapılmış özel, dalma korsesini sergiledi. Sıkıştırılmış, siyah ve yeşil korse, Los Angeles merkezli tasarımcı Cierra Boyd tarafından tasarlandı. Sütyen ise tasarımcı Rey Ortiz tarafından dizayn edildi.

Tabii ki, baş döndürücü bir üst Cardi B için yeterli olmayacaktı. Görünümünü ciddi bir parıltıyla güçlendirerek 400.000 dolarlık Playboy tavşanı elmas kolye ile tam bir göz kamaştırıcı an yaşattı.

Doğum Gününden kareler: