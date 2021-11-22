Cardi B, AMA ödüllerinde kişisel gardırobunu sergiledi

Dün gece Microsoft Tiyatrosu‘nda 2021 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini bulurken, “Up” parçasıyla favori Hip-Hop parçası ödülünü alan Cardi B geceye görünüm serisiyle ses getirdi.

Rapçi ve gecenin sunucusu Cardi’nin, kırmızı halıda yürümek için büründüğü görünümlerin her birinde farklı vuruşlar barınıyor. İlk olarak, sürrealist yankılar barındıran siyah Schiaparelli imzalı elbisesi ve altın yüz maskesiyle kırmızı halıda oldukça heyecana neden olduktan sonra, renk skalasını oldukça cesur bir hamleyle genişletiyor.

Geri dönüp hatırlamak adına, bir rehber oluşturmanın ve hayranlarının o anları yeniden yaşamalarına yardımcı olmanın faydalı olacağını düşündüğümüzden Cardi Binin bu görünümlerini bir dizi halinde sıraladık.

Ayrıca, gecenin diğer kazananları arasında, BTS, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo, Doja Cat, Lil Nas, Ed Sheeran, Taylor Swift gibi isimler yer alıyor.

Cardi B, geceye kırmızı halıda muhteşem bir Schiaparelli görünümüyle yürüyerek başlıyor.





Ardından, Alexandre Vauthier’in sonbahar 2021 couture koleksiyonundan bir tasarıma geçiyor.





Sanatçı, Jean Paul Gaultier’in Sonbahar 2019 moda koleksiyonundan şık bir neon numara giyerken; favori Hip-Hop Şarkısı kategorisindeki ödülü “Up” adlı şarkısıyla kabul ediyor.





Ardından ışıltılı bir dokunuş barındıran, mor tüylü kıyafetle göz kamaştırıyor.

Jean-Louis Sabaji’nin Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonundan bu güzel mor elbiseye bayılacaksınız. Kadife elbisenin üzerinde el işlemeli Swarovski taşları ve kristalleri bulunuyor.





Büyüleyici bir ceket ve ardından kapanış.

Final görünümü.





Sizin favoriniz hangisi?

Ekstra: Amerikan Müzik Ödülleri – Favori Hip-Hop parçası, ” Cardi B-Up”

Ekstra | 2: Maskeli Balo

Pandemi’yle birlikte hayatımızda önemli bir yer edinen maske kavramı envai çeşit şekil ve biçimce değişik konseplerle, rengarenk formlarda önümüze çıkıyor. Moda dünyasının hızlı dönüşüm hali ise bu döngüyü destekliyor. Sürrealist ve sanatsal olarak gayet güzel bir forma sahip olan bu kombin bir diğer açıdan da sosyal medyada mizah malzemesi oldu, Cardi’nin maske, mesafe, hijyen sloganını bi tık yanlış algıladığını düşünen hayranları sanatçının sosyal medya hesabında eğlenceli mention’lar eşliğinde tepkilerini gösterdi:

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.