Cansu Tosun: “Erkan ne yapsa en iyisini yapıyor”

Ünlü oyuncu Cansu Tosun, bir derginin etkinliğine katıldı. Katıldığı etkinlikte gece boyu dans ettiğini söyleyen Tosun, “Çok özlemişim eğlenmeyi, o yüzden gece boyunca dans ettim, çok mutluyum şu an” dedi. Cansu Tosun Hollanda-Türkiye arasında gidip gelmeleri hakkında şunları söyledi: “Orada kurulu bir hayatımız var, burada da var. Hem orada hem buradayız. Erkan’la gezmeyi çok seviyoruz, böyle yerimizde duramıyoruz”

Paylaştığı dans videolarıyla ilgili, “17 yaşıma kadar bale yaptım.” diyen Tosun, ayrıca müzikal bir oyunla dansı birleştirmek istediğini söyledi. Senaryo ile ilgili de çalışmaları olduğunu söyleyen Tosun, “Bir şeyler olsun, öyle anlatacağım. Daha çok yeni, olsun, biraz yol alalım öyle anlatayım” dedi.

“Erkan ne yapsa en iyisini yapıyor”

Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu olan eşi Erkan Kolçak Köstendil’le ilgili de açıklamalarda bulundu. Eşinin oyunculuk dışında kalecilik yapmasıyla ilgili konuşan Cansu Tosun, “Ben Erkan’ın 12 numaralı oyunundan sonra acayip bir sempati duymaya başladım futbola karşı… Erkan ne yapsa iyi yapıyor, en iyisini yapıyor. Onu izlemek desteklemek her zaman çok güzel” dedi. Köstendil’in oyunculuğu bırakmayacağını söyleyen Tosun, “Oyuncu olduğumuz için o futbol, ben dans sürekli hobilerimiz arasında” dedi.

Eşinin hem oyunculuk hem kalecilikte başarılı olduğunu söyleyen Cansu Tosun “Tutkuyla yaptığı için ikisinde de çok başarılı bence. Kalecilik onun için başka bir önem taşıyor, çocukluğundan beri çok severek yaptığı bir şey olduğu için. O Erkan için çok ayrı bir şey” açıklamasında bulundu.

“Anne-baba olduktan sonra önceliklerimiz değişti”

Geçtiğimiz yıl oğulları Marsel’i kucağına alan Cansu Tosun, anne-baba olduktan sonra önceliklerinin değiştiğini söyledi. Anne olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Tosun duygularını, “Anlatmak çok kolay değil ama sürekli aşıksınız öyle bir duygu. Aşk yaşıyorsunuz hayatla ilgili onun varlığıyla ilgili. Çok dile dökemiyorum” sözleriyle ifade etti.