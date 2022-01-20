Cansu Nur Çufalı eşi Yusuf Yosi Özlevi hakkında ortaya attığı iddialar sonrası eşi tarafından Mahkemeye verildi. Mahkeme eski mankene 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Eşinin kendisini üç kadınla aldattığını öne süren Cansu Nur Çufalı, Yusuf Yosi Özlevi’nin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etmişti.

Yusuf Yosi Özlevi, avukatı Salih Karataş aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak eski model hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Özlevi’nin avukatı Salih Karataş, “Yasmin Erbil’i hayatında hiç görmeyen müvekkilim, maalesef eşi tarafından hazırlanan bir senaryo ile itibar suikastına kurban gitmiştir. Müvekkilim, eşini aldatmamıştır. Gerekli yasal yollara başvurup boşanma davası açacağız” dedi.