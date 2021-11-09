Camila Cabello Hollywood’daki evini 4 milyon dolara satışa çıkardı

Los Angales’da ünlülerin en çok yaşadığı yer olan Hollywood Hills’teki evini satan dünyaca ünlü şarkıcı Camila Cabello’nun evine biçtiği fiyat dudak uçuklattı. Zamanının çoğunu sevgilisi Shawn Mendez ile Miami’de geçirdiği için Hollywood’daki evini satma kararı alan Küba asıllı Amerika şarkıcı, yeni ev arayışına girdi. Cabello, 2019 yılında Los Angales’da 3,4 milyon dolara satın aldığı evi 600 bin dolar kar edecek şekilde satışa çıkardı.

Evin tuzlu su havuzu var

Dört yatak odası ve dört banyosu bulunan ev toplamda 585 metrekarelik bir alanda yer alıyor. Tuzlu su havuzu, barbekü alanı, müzik stüdyosu ve gurme mutfağı gibi özellikleri bulunan ev, Cabello tarafından 4 milyon dolara satışa çıkarıldı.