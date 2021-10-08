Çağla Şikel: Fakir Bir İnsanla da Aşk Yaşarım

İki çocuk annesi 42 yaşındaki manken Çağla Şikel, dün akşam Kenan Doğulu konserindeydi. Ünlü manken, konser öncesi kendisine yöneltilen soruları samimiyetle cevapladı.

Aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Çağla Şikel, hayatında kimsenin olmadığını ifade etti.

“Fakir insanla da beraber olurum”

Ünlü manken “Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah’a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum” dedi. Hayatına birinin girmesinin kolay olmadığını söyleyen Şikel, hayatında biri olması durumunda saklamayacağını söyledi.

Kenan Doğulu’yla ilgili soruları cevapsız bıraktı

Eskiden aşk yaşadığı konuşulan Kenan Doğulu ile ilgili yöneltilen soruları cevapsız bırakmayı tercih eden Çağla Şikel, “Konser başlıyor arkadaşlar. Lütfen yapmayın” dedi. Ünlü mankenin yaşadığı kısa süreli panik ve aşk iddialarını yalanlamaması dikkatlerden kaçmadı.