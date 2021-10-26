Burcu Özberk Eski Partneri Çağlar Ertuğrul ile Buluştu

Bir zamanın en çok izlenen yapımları arasında yer alan “Afili Aşk” dizisinin başarılı oyuncuları Burcu Özberk ile Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz akşam bir mekanda buluştu. Dizinin oyuncularının birbirleriyle görüştüğü söylenirken, Özberk ve Ertuğrul’un yakın dost oldukları biliniyordu. Birlikte oynadıkları “Afili Aşk” dizisi bittikten sonra farklı projelerin çekimlerine başlayan başarılı oyuncular 2 yılın ardından ilk defa buluştular.

Şu sıralar ikiliden yakışıklı oyuncu, Teşkilat dizisinde “Serdar’ karakteriyle rol alırken, güzel oyuncu Burcu Özberk ise “Aşk Mantık İntikam” dizisinde “Esra” karakterini canlandırıyor.