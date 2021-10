Burcu Kara, takipçileri ile paylaştı! İşte o fotoğraflar

Burcu Kara, Bursa’nın İznik ilçesinde doğup büyüdüğü evin restorasyon çalışmalarını bitirdiğini duyurdu.

Güzel oyuncu Burcu Kara, bir süredir devam eden doğup büyüdüğü yıkılmak üzere olan kerpiç evi bitirmenin sevincini takipçileri ile paylaştı.

“Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik”

Burcu Kara evi yenileme çalışmalarına coronavirus salgınından sonra başladı. Kara yenileme çalışmasına başlarken şunları belirtmişti, “Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik.”

“Sapanla camlarını kırdığı evi yeniden yaptırdı”

Restorasyon yapılan evin son görüntüsünü paylaşan Burcu Kara mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi; “Yolun sonuna geldik. İnanamıyorum evin bittiğine. Hayatımın sonuna kadar içinde yaşayacağım bir mutluluk bu. Her noktasını dokunarak, özenerek yaptığımız masal evimiz. Bu küçük kız o zamanlar dayısının oğullarıyla birlikte, sapanla camlarını kırdığı evi yeniden yaptırdı. Artık burada biz, çocukluğum ve anılarımız beraber yaşayacağız. Ananem ve dedem de bizimle her an birlikte olacaklar. Canım sevdiğime bana bu yolda yoldaş ve destek olduğu için, benim köklerime ve anılarıma bu kadar kıymet verdiği için ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki sen, hep sen, her şeyde sen. Bu süreçte hep yanımda olan, güzel dilekleri ve dualarıyla bu süreci daha da anlamlandıran tüm takipçilerime de ayrıca teşekkür ederim.”