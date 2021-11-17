Burcu Esmersoy: Gayrimenkule yatırım yapıyorum

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Döviz bürosu ve banka arasında koşturan Esmersoy, döviz bürosundan çıktığı sırada gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı. Magazin muhabirleriyle sohbet eden Burcu Esmersoy, “Ben yatırımlarımı gayrimenkule yaparım. Ev alıyorum bildiğiniz üzere” dedi.

Döviz bürosundaki yoğunluktan bahseden Esmersoy, “Döviz bürosunda bir işlem trafiği vardı görmeniz lazım. Bir yandan para alıp diğer taraftan altın alıyor herkes. Ben de euro bozdurdum, bankaya yatıracağım şimdi de ödemelerimden dolayı.” açıklamasında bulundu.

Üzerindeki takımla dikkat çeken Burcu Esmersoy, “Bu benim ikinci elden aldığım bir erkek takımı, bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum. Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bir süredir bu şekilde ilerliyorum. Kendi ekonomimi de iyi yönetiyorum bu vesile ile” dedi.