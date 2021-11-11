Bu kışın en trend çantaları

Bir kombinin en vazgeçilmez parçası olan çantaların 2021 trendlerine hep birlikte gözatalım. Kış aylarında çanta trendleri ayakkabılar kadar büyük oranda değişmezken, hasır plaj çantalarının da hiç zamanı değil. ,Kabarık ve tüylü ceketlerinizi tamamlayan kumaşlar, soğuk gecelerde ellerinizi tekrar cebinize koymanızı sağlayan omuz çantaları ve 2021’in en popüler trendlerini öneriyoruz.

Puf

İşte tam bir şişme trendi! Yastık yumuşaklığında puf çantalar bu kışın vazgeçilmez parçaları haline gelecek. Her tarza uygun yumuşak dokulu bu çanta trendi tam size göre.







Kış Dokuları

Bu sezonun modası olan teddy tüylü montlara ceketlere uyum salayan çantalarda tabiki elinizden düşmeyecek. Kış modası; katmanların ve dokuların arttığı, üst üste geldiği bir mevsimdir, ona uygun çantalarda kombinin tamalayıcı parçasıdır.







Tek Omuz

Biraz retro fakat inkar edilemez derecede şık olan bu tek askılı omuz çantaları elde taşınabilir veya kolunuzun altına rahatça sığdırılabilir. Minimal ve daha keskin şekillere sahip bu çantalar sezonun en şık parçası.







Zayıf Askılara Hayır

Zincirler bu sezonda da varım diyor! Çantaya lüks bir punk havası katan kalın zincirleri metal veya altın renklerinde tercih edebilirsiniz.







Ne Kadar Büyük O Kadar İyi

Kışın laptoplarınızı, not defterlerinizi hatta belki bir çift yedek ayakkabınızı bile koyabileceğiniz çantalar uzun günlerin vazgeçilmezi haline geliyor. Büyük omuz çantaları yazın trendi minik çantalardan sonra bu kış hepimize kolaylık sağlayacak.