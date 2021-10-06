Bu Ay Burçları Neler Bekliyor? (6 Ekim-5 Kasım)

Bu ay burçları neler bekliyor? Burcunuzla birlikte yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız.

Yazı Berfin Atbaş

6 Ekim Çarşamba

14:05 itibariyle Terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. İnsanların ne düşündüğünü kendinden çok önemseyenler bu yeni ayda zorlanacak gibiler. Hayat kalitemizin artacağı, ilişkiler konusunda ani başlangıç ve bitişler yaşayacağımız bir ay bizi bekliyor. Ay-Satürn üçgeni ile güne duygusal ve umutsuz başladıysanız eğer Ay-Chiron karşıtlığı da bazı yaralarınızı deşmeden sizi rahat bırakmayacaktır. Ay-Mars kavuşumu da eksik kalmayarak iletişimlerimizde öfkeyi arttırarak gün boyu bizi yoracaktır.

Koç ve Yükselen Koç

İlişkilerinizde çok gergin olabilir, gerginlik yaratabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Kendinizi doğru ifade edebilmek için normalden daha çok çabalamanız gerekebilir. Hızlı başlangıçların ve hızlı bitişlerin çok olası olduğu bir dönem, bu dönemin üstesinden gelerek atlatmak sizi yorabilir ama sevgi sizi ayakta tutacaktır. Alma-verme dengesini korumalısın çünkü yakın çevrenize karşı düşüncesizce davranışlarınız ve bencil tavırlarınız yüzünden kalp kırabilirsiniz. Ortaklıkların, ikili iş birliklerinin yoğun olduğu, sık sık görüşmelerin yapılacağı Terazi Yeni Ay’ ı olacak.

Boğa ve Yükselen Boğa

Çok pratik ve hızlı olmak bu ay sizi kurtaracaktır. Günlük rutininizde ve kendinizde değişiklikler yapmak size iyi gelebilir. Yüksek motivasyonda kalmak özellikle sağlık problemleri yaşıyorsanız sizi rahatlatabilir. Çevrenizdeki insanlarla rekabet içine girmemeye özen göstermelisiniz. Yeni başlangıçlara hazır olmalısınız; diyet, spor, yeni hobiler için çok uygun bir dönemdesiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler

Çalkantılı aşk hayatınızın size merhaba demesi ile Yeni Ay’ a başlıyorsunuz. Ani elektriklenmeler, geçmişteki eski flörtler, toksik ilişkiler gün yüzüne çıkıp kafanızı karıştırabilir. Eğer var olan bir ilişkiniz varsa geçmişteki konular problem yaratabilir. Göz önünde olma isteğinizin arttığı bu dönemde başarılı olmak sizin elinizde. Size iyi gelen şeylere odaklandırmak yaşam kalitenizi arttırırken risk almaya da meyilli olabilirsiniz. Tereddütte kaldığınız konularda kesin adımlar atmamak sizin için daha iyi olacaktır.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Aile ve ev ile ilgili konular gündeminizde olacak. Evinizle ilgili değişiklikler söz konusu olabilir, ev satın alma/satma durumları olası gözüküyor. Geçmişte yaşanmış olan bazı görüş ayrılıkları ile tekrardan yüzleşmeniz ve bakış açınızı değiştirmeniz gerekebilir. Geçmişinizle ilgili konuları çokça konuşacağınız bu ayda sevdiğiniz insanları bu konu sebebiyle bunaltabilirsiniz. Şifalanabileceğiniz bu Terazi Yeni Ay’ ında sağlıkla ilgili konuları ihmal etmeyiniz.

Aslan ve Yükselen Aslan

Öğrenme arzusunun en üst noktalarda olduğu ve merak dolu olduğunuz bu dönemde var olan hırsınız artabilir. İsteklerinizin kontrolsüz artışı sizi maddi olarak zorlayacaktır. Kavga etmeye ve kaos yaratmaya meyilli olduğunuz bu dönemde kişisel alanlarınızı korumak ve kendi benliğinizi göstermek adına fazla kırıcı olabilirsiniz. Eğitimle ilgili seyahatler size güzel kapıları aralayacaktır ve o seyahatte tanışacağınız kişilerin size olumlu yönde katkıları olacaktır.

Başak ve Yükselen Başak

Maddi anlamda hırslanıp yeni başlangıçlılar yapabilirsiniz. İş hayatınızda daha istekli olup işinize sarılacağınız bir dönem. Sizin bu istekli, enerjik ve neşeli halleriniz çevrenizdeki insanların gözünü tırmalayabilir ve ani gelişen krizler ortaya çıkabilir. Kayıplar yaşayabilirsiniz, unutkanlık ya da dikkatsizlik esnasında önemli eşyalarınız çalınabilir/ kaybolabilir. Cana geleceğine mala gelsin diyerek yolunuza devam edeceğiniz Terazi Yeni Ay’ı olacak.

Terazi ve Yükselen Terazi

Ateşli, cesur ve girişimci ruhunuzun yüksek olduğu bu dönemde Terazi Yeni Ay’ ı sizi doğrudan etkileyecektir. Tuttuğunuzu koparacağınız, kararlı adımlarla herkesi büyüleyeceğiniz, ilişkilerinizde güzel gelişmeler yaşayacağınız bir ay olsa da kaba ve itici davrandığınızı düşünen insanlarla tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sakinliğinizi korumak size iyi gelecektir. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak istiyorsanız spora başlamak için doğru bir zaman.

Akrep ve Yükselen Akrep

Kendinizle yüzleşeceğiniz bir süreç olacak. Şifalanmak ve şifa bulmak isteyeceksiniz. Ani seyahatler mümkün görünse de kararlı olmadığınız konularda adım atmamanız sizin için en doğru karar olacaktır. Sizden gizli iş yapan insanların gerçek kimliklerini göreceğiniz bu yeni ayda temkinli olmanız ve dostu düşmanı iyi ayırt edebilmeniz gerekiyor.

Yay ve Yükselen Yay

Liderlik ruhunuzun çok baskın olduğu bu yeni ayda olumlu gelişmeler kapınızı çalıyor. Enerji dolu olduğunuz bu dönemde bulunduğunuz ya da bulunacağınız ekip çalışmalarında ekip arkadaşlarınız sizin enerjinizden beslenecektir. Huzur dolu olmak ve huzur vermek sizin bu ay ki hedefiniz olmalı ki, gerginlik olduğu an ara buluculuk yapmak isteyeceksiniz. Geleceğe yönelik hedeflerinizi gerçekleştirmek için öncelikle doğru temelleri atmalısınız.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Toplumsal sorumluluk ile ilgili konularda söz sahibi olmak istediğiniz bu dönemde statü kazanmak için çabalayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde ve özellikle aileniz ile olan iletişiminizde hassas olmanız gerekiyor. Yaşayacağınız fikir ayrılıkları nedeniyle aranıza sınır koymak isteyebilirsiniz. Takdir edileceğiniz işler yapacağınız bu ayda eleştiri yağmuruna tutulmak sizi daha da güçlendirmeli. Stilinizi değiştirmek isteyebilirsiniz, yüksek kazanç elde edeceğiniz güzel günler sizi bekliyor.

Kova ve Yükselen Kova

Kendinizi geliştirmek, eğitim alanında önemli adımlar atmak, seyahate çıkmak için doğru bir zamandasınız. Kitap okumak ve yazı yazmak size iyi gelecektir. Derin düşünceler içinden çıkmak istemiyor olsanız da düşüncelerinizi insanlarla paylaşmak ve farklı düşünceleri kabul etmek sizin refah seviyenizi yükseltecektir.

Balık ve Yükselen Balık

Krizlere hazırlıklı olun derim çünkü gelir-gider dengesinin sağlanamadığı durumlarla karşı karşıya kalabilir ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Borçlanmak ve kredi çekmek için doğru bir zaman değil ve üstelik borç vermek için de iki kez düşünmeniz gerekir; verdiğiniz borcu geri alamayabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa bu ay daha çok sizi zorlayacaktır. Saplantılı durumlar ve takıntılı ruh hallerine girebilirsiniz, aman dikkat!