Beren Saat Gain’de Mirgün Cabas’ın sunduğu programa konuk oldu. Saat, ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde oynadığı Bihter karakteri ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Ben Bihter Ziyagil değilim”

Ünlü oyuncu Beren Saat, 2000’li yılların ortalarında çekilen ve çok izlenen dizisi ‘Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı ‘Bihter Ziyagil’ karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Beren Saat, “Ben Bihter Ziyagil değilim” dedi.

Saat, eşi Kenan Doğulu ile 2021’de iyi bir yıl geçirdiklerini belirtti. 2022 yılında 6 şarkılık bir albüm projesi olduğunu ve şarkıları İngilizce söyleyeceğini de sözlerine ekledi.

“İnternet platformlarındaki özgürlüğe alıştım”

Netflix platformunda yayınlanan ‘Atiye’den de bahseden Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını ve artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini belirtti.