Berdan Mardini komşusuyla aşk mı yaşıyor?

Fatoş Yelliler ile 10 yıllık ilişkilerini olaylı bir şekilde bitiren şarkıcı Berdan Mardini, eski eşiyle ilgili açılan konularla sık sık gündeme gelen bir isim haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda iki farklı organizasyonda başından aşağı dolarlar saçılan şarkıcı, verdiği tepkilerle çok konuşulmuştu.

Berdan Mardini bu kez, şarkıcı komşusuyla yeni bir ilişkiye başladığı iddialarıyla gündeme oturdu. Dünyaca ünlü R&M sanatçısı Morena Taraku ile aşk yaşamaya başladığı söylenen Mardini’nin arkadaş çevresine, “Morena’da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım. Onunlayken çok mutluyum, hayatı tekrardan onunla buldum” söylediği iddia ediliyor.