Güzel oyuncu Bensu Soral son olarak ‘Cam Tavanlar’da ekrandaydı. Soral’ın son bir proje ile setlere döneceği öğrenildi.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Bensu Soral’ın “Cam Tavanlar”ın ardından hangi projeyle setlere döneceği merak konusuydu. Güzel oyuncunun yeni projesi belli oldu. Soral, OGM Pictures imzalı yeni bir proje için el sıkıştı.

Kıvanç Baruönü’nün yönetmen koltuğuna oturacağı proje bir sinema filmi ve adı ise “Özel Ders”. Hazırlıkları süren projede Bensu Soral, yüksek linsans yapan bir genç kıza hayat verecek.

Netflix’te seyirciyle buluşacak olan filmde Bensu Soral başrolde hangi erkek oyuncunun eşlik edeceği ise henüz netleşmedi.