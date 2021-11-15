Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada anne’sinin mesleğine soyundu!

Bennu Yıldırımlar, kızının müzisyen olmasını istediğini ancak oyuncu olduğunu anlattı. İşte detaylar…

Bennu Yıldırımlar, katıldığı bir programına katıldı. Oyuncu Bennu Yıldırımlar, iş hayatından ve kızı Ada’yla olan ilişkisine kadar merak edilen herşeyi anlatı. Daha öncelerde ‘Süper Baba’, ‘Yaprak Dökümü‘, ‘Kadın‘, ‘Umutsuz Ev Kadınları’, ‘Gönül İşleri’ gibi yapımlarda rol alan Yıldırımlar, oyunculuk üzerine eğitim alan kızı Ada’nın aslında müzisyen olmasını oyuncu olmasına kıyasla daha çok istediğini söyledi.

Bennu Yıldırımlar, 21 yaşındaki kızının sesinin çok daha güzel olduğunu dile getirerek, “Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz” dedi.

Kendi eğitim hayatına da değinen Bennu Yıldırımlar, “Aslında Arkeoloji okumak istiyordum. Konservatuvar okurken iki yıl eski Yunan dili edebiyatı bölümünde de ÇAP yaptım. Sonra bölümün ne kadar ağır olduğunu görüp, sadece konservatuvarı bitirdim. Mitoloji olsun, etimoloji olsun tiyatroya katkı sağlar diye düşünmüştüm ama malesef ki iki üniversiteye aynı anda yetişmem oldukça zor oldu” dedi.

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, sözlerine, “Oyunculuk okurken ailem bana karşı çıkmadı ama dedeme söylemedik. O muhasebe okumamı istiyordu. Hiçbir zaman oyuncu oldum demedim” dedi.