Bella Hadid’in gözyaşları

Dünyanın en ünlü modellerinden biri olan Bella Hadid dün akşam sosyal medya hesabında ağlarken fotoğraf paylaştı. Bu paylaşımı ile takipçilerini şaşırtan Hadid, altına uzun bir yazdığı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımda; Willow Smith’in sorunlarını anlattığı videoyu paylaşan güzel model altına “Seni ve sözlerini seviyorum” notunu yazdı. Daha sonra paylaşıma devam eden Hadid; “İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz. Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin. Bu duvarları yıkacak ve herkesin ‘Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum’ demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız.” açıklamalarında bulundu.

Bella Hadid’in Instagram’da 47 milyon takipçisi bulunuyor. İşte o fotoğraflar.