Fransız lüks moda evi Balmain, popüler oyuncak bebek Barbie ile iş birliğini duyurdu.

Balmain ve Barbie‘nin üretici şirketi Mattel arasında gerçekleşen iş birliğiyle, hazır giyim ve aksesuar koleksiyonu satışa sunulacak. Sınırlı sayıda satışa çıkacak olan koleksiyon, 13 Ocak’tan itibaren Balmain mağazalarında, Balmain websitesinde, Mattel Creations ve dünya çapındaki perakendecilerde satışa sunulacak.

Balmain‘in yaratıcı yönetmeni Olivier Rousteing, Barbie’yle olan iş birliği hakkında, “Kampanya görsellerimizin çok net bir şekilde ortaya koyduğu gibi, Barbie ve Balmain belirgin bir şekilde çok kültürlü, kapsayıcı ve her zaman neşe dolu bir maceraya atılıyor” dedi.

Rousteing‘in ayrıca, “Bu işbirliği için, Balmain’in günümüzün Paris bulvarlarında ve caddelerinde bulunan gerçekten çeşitli ve heyecan verici güzellikten ilham aldığını bir kez daha göstererek, Balmain’in Yeni Fransız Stili’nin en son koleksiyonlarını geliştiriyoruz. Bu koleksiyon ayrıca herhangi cinsiyet sınırlamasını da reddediyor bu neredeyse yüzde yüz unisex bir koleksiyon.” açıklamasında bulundu.

Koleksiyona özel üç adet NFT tasarlandı

Ayrıca, Mattel şirketiyle yapılan bu iş birliği kapsamında Balmain x Barbie koleksiyonundan özel parçalar giyen üç benzersiz NFT tasarlandı. Tasarlanan Barbie ve Ken avatarları, 11 Ocak saat 17:00’da Mattel Creations‘ın MintNFT partnerliğiyle çevrim içi düzenlenecek olan açık artırmayla satışa sunulacak. NFT‘ler için en yüksek teklifi verenler, avatarlarının giydiği kıyafetin hem avatarını hem de fiziksel, türünün tek örneği Barbie ölçekli bir versiyonunu kazanacaklar.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Balmain (@balmain)’in paylaştığı bir gönderi

Bu gönderiyi Instagram’da gör Balmain (@balmain)’in paylaştığı bir gönderi