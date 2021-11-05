Bakım kulübü sunar: En iyi oje kurutma makinleri

Uzun zamandır kadınlar tarafından tercih edilen protez , jel tırnaklar ve kalıcı ojeleri artık evde kendinizde yapabilirsiniz. Aceleniz var ve ojenizi sürüp hemen kurumasını istiyorsanız ya da kurumasını beklemek istemiyorsanız bu makineler tam size göre. İki türlü oje kurutma makineleri mevcut. Biri UV biri LED. Bazı makinelerde iki lambada bulanabiliyor. İkisinin arasındaki farkları ise şu şekilde sıralayabiliriz.

LED lambalı oje kurutma makineleri

Ağırlığı UV makinelerine göre daha hafif. Bazı berrak jelleri iyileştirmekte zorluk çeker. Çivili oje ile çalışır. Jelleri UV lambalarından daha hızlı kurutur. UV lambalarından daha pahalıdır.

UV lambalı oje kurutma makineleri

Ağırlığı LED makinelere göre daha ağırdır. Birçok berrak jelin iyice kurumasına yardımcı olur. Jelleri kurutmak için daha uzun süre harcanır. LED lambalardan daha ucuzdur.

SHAKA Profesyonel 168 W 54 Ledli Zaman Ayarlayıcı Özellikli Akıllı Oje Kurutma Makinesi 299,99 TL





MOMO professional 48w Led Uv Lambası Kalıcı Oje Protez Tırnak Kurutma Makinesi KM48W 420 TL





Triline X9 Profesyonel 48w Uv Led Tırnak Oje Kurutma Kür Makinesi STSUNX9 189 TL





SUN X5 Plus Uv Led 54w Tırnak Kurutucu SUNX-7141145536870 209,99 TL