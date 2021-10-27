Ayaklarımız Yere Basmayacak

Merhamet duygusunun ön planda olduğu bu günlerde ayaklarımız yere basmayacak. Neptün idealleştirmeyi ve pozitif enerji yaymayı sever. İlişkilerimizde çok romantik günler bizi bekliyor. Ayaklarımız yerden kesilirken bazı olayları da çok fazla dramatize edebiliriz. Aşk sarhoşu olduğumuz bu günlerde gözümüz hiçbir şeyi görmeyecek ve kulağımız hiçbir söze aldırış etmeyecek. Kanmaya, kaldırılmaya açığız.

Özellikle İkizler ve Yay burçları kanmaya bu dönemde en hazır olan burçlar. Beklentileriniz boşa çıkabilir, hayal dünyasından ve beklentilerden uzak olmak çok daha iyi olacaktır. Aldanma ve aldatılmaların artacağı bu dönemde çok dikkatli ve gerçekçi olmalıyız. Dengeleyici bir açı söz konusu da diyebiliriz çünkü aşk alanında çok güzel gelişmeler de olabilir ama Venüs-Neptün kare açısı ile sonumuz ayrılık da olabilir.

Maddi anlamda bazı sınavlardan geçeceğiz. Bir süre gereksiz harcamalardan uzak durmaya devam etmek gerekebilir. Tutumlu olmanın en çok gerektiği zamanları yaşıyoruz. Maddi anlamda çok zor günler bizi bekliyor.

Ay, yengeç burcunda ilerlerken önce Ay-Merkür karesi, daha sonra Ay-Neptün üçgeni gerçekleşecek. Çok fazla açıya maruz kaldığımız bu günün sabahında yoğun duygular içerisinde olabiliriz. Akşam saatlerinde ise dua etmek, dilek dilemek, meditasyon, spor, yoga yapmak için güzel bir vaktiniz olacak. Bu vakti iyi değerlendirmek ruhunuzu güçlendirecek. Bunları yapamıyor olsanız bile içinizden güzel düşünceleri geçirmek bile sizi iyi gelecektir.

Yazı Berfin Atbaş