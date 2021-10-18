Astrolojide Güç Dengeleri Yerinden Oynuyor / 18-24 Ekim

Güç dengelerinin yerinden oynadığı bir haftaya giriş yapmış bulunuyoruz. Ancak yalnız olmak ve kendi kendine yetebilmek bu hafta sizi güçlü kılabilir.

20 Ekim 2021’de 17:56 ile Koç burcunda 27° Dolunay gerçekleşecek. Kendini sevmek ve kendinin farkında olmak haftanın önemli konularında yer alırken, bu süreçte yalnız olarak ilerlemek (fikir olarak) sizi başarıya yükseltecektir. Birey olmak ve o şekilde ilerlemek olumsuz sonuçlarla sonlansa da sizin için daha iyi olacaktır.

Doğayı tanımak, doğayla iç içe olmak ve aslında insanların da kendi başına bir doğa olduğunu hatırlamak ruhumuza iyi gelecektir. Dolunay’ın kendisi de yükseleni de Koç burcunda ilerliyor. Yükselen burcunda bulunan Baten Kaitos sabit yıldızının etkisi depresyon hissini arttırabilir. Kazalar ve şanssızlıklar çok olası gözükürken çevremizden izole olmak isteyebiliriz.

Dolunay’ın gerçekleştiği anda Mars Terazi burcunda 23° de bulunuyor ve Spica sabit yıldızı ile kavuşuyor. Bu konumda kötü anılmak söz konusu olabilir.

Yazı Berfin Atbaş