“Anne with an E” dizisinin Türkiye uyarlamasının çekimleri başladı

Netflix’in sevilen popüler dizilerinden “Anne with an E” dizisinin Türkiye uyarlamasının çekimleri başladı. “Yeşil Vadi’nin Kızı” adıyla uyarlanan dizinin yapımcılığını ‘Yeşil Yapım’ üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu oturduğu dizinin, başrol oyuncusu ise geçtiğimiz yıl ‘En iyi çocuk oyuncu’ seçilen Beren Gökyıldız oldu. 2017-2019 yılları arasında yayınlanan ve üç sezon süren ‘Anne with an E’ dizisi, yetim bir kızın, evlenmemiş yaşlı bir kadın ile onun bekar erkek kardeşinin yanındaki yeni hayatında yaşadıkları olayları konu alıyor.