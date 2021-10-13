Ankara’nın En Büyük Tiyatro Sahnesi Açıldı

Ankara‘nın en büyük tiyatro salonu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla görkemli bir törenle açıldı. 679 koltuk kapasiteli Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, Bizim Yunus adlı tiyatro oyunuyla perde açtı.

Açılış oyununda Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve birçok milletvekili de yer aldı.

Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, korona sırasında en çok etkilenen şeylerden birinin sanat etkinlikleri olduğunu söyleyerek, “Bu tarz etkinlikler de normalleşme açısından en güzel etkinliklerden biri. Devlet olarak özel sektörün kültür ve sanat faaliyetlerine destek olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.