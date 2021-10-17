Ankaralılar Kuğulu Park’ta Buluştu

Ankara’nın başkent oluşunun 98. yılını Çankaya Belediyesi, hafta boyunca etkinliklerle kutladı.

“Saz ve Caz Buluşması”

Çankaya Belediyesi, Ankara’nın kurtuluşunu kutlamak adına kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirdi.

Etkinlikler, Uğur Kavas’ın Ankara Sinemaları Belgesel Fotoğraf Sergisi ile başladı ve Uğur Mumcu Parkı ve Kuğulu Park’ta Ankaralılarla buluşan ‘Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları’ sergisi ile devam etti. Gençlik bandosu, Ankara’nın kurtuluşunun coşkusunu sokaklarda konserler vererek vatandaşlarla paylaştı.

Müzik hiç susmadı!

‘Bir Masaldır Ankara’ müzikli gösterisi, Boğaçhan Sözmen’den ‘Bir Başkenttir Ankara’ senfonik konseri, Koray Avcı ve Zeynep Bastık konserlerinden sonra Kuğulupark’ta konser veren İsmail Tunçbilek ve Şenay Lambaoğlu saz ve cazı bir araya getirerek başkentlilere müzik şöleni sundular. Gösteri Ankaralılar tarafından büyük beğeni topladı.