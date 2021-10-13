Angelina Jolie Eski Eşiyle Yakalandı

Ünlü oyuncu aktivist Angelina Jolie, aktör Brad Pitt’le çekişmeli boşanmasının ardından aşk hayatını hızlı yaşıyor. Jolie, geçtiğimiz hafta şarkıcı The Weeknd ile akşam yemeğinde buluşmuşlar ve sevgili olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Angelina Jolie Jonny Lee Miller ile akşam yemeği yedi

Angelina Jolie şimdi de 1996 yılında evlendiği ve üç yıl evli kaldığı oyuncu Jonny Lee Miller ile önceki gün akşam, Kaliforniya’nın Beverly Hills şehrindeki bir restoranda akşam yemeği yedi. Yemekten sonra maskeli olduklarını görüntülenen ikili Jonny Lee Miller’ın otomobiline binerek mekandan ayrıldı.