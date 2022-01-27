kardeşinin ölümü sonrası ünlü şarkıcı Alişan bir süre sahnelere ara vermişti. O dönemde kaporasını peşin aldığı bir konserini de iptal eden Alişan’ın kendisinden sonra sahneye çıkacak olan İzzet Yıldızhan’ın, “Konserden önce paramı verin!” tepkisi ile karşılaştığını açıklamıştı.

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre önceki gün Etiler’de görüntülenen Alişan, muhabirlerin, “İzzet Bey mekanın sizinle anlaştığını bilmediğini söylemişti” sözlerini hatırlatması üzerine “Külah varsa ona anlatsın” şeklinde karşılık verdi.

“Bıktım bu konulardan gerçekten”

Sosyal medyadan bir dönem yakın arkadaşı olduğu Yıldızhan’ı silen şarkıcı, artık aralarının açık olduğu yönündeki sorulara ise, “Arkadaşlar artık polemik falan istemiyorum. Bıktım bu konulardan gerçekten.” yanıtını verdi. Alişan, daha sonra muhabirlerin, “İzzet Bey mekanın sizinle anlaştığını bilmediğini söylemişti.” şeklindeki sözlerini, hatırlatması üzerine, “Külah varsa ona anlatsın!” ifadelerini kullandı.