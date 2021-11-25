Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, 15 Ekim 2021’de yayımlanan ‘Ajda’ albümündeki ‘Bi Tık’ şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Pekkan’ın Nihat Odabaşı yönetmenliğinde gerçekleşen klibinin çekimleri iki gün sürdü.

Ajda Pekkan’ın klibi Türkiye’de bir ilke imza atıyor.’Bi Tık’şarkısının klibi ilk virtual production klip olma özelliğini taşıyor. Ünlü klip yönetmeni Nihat Odabaşı klipte yaşadıkları tüm hayatlarda birbirine hep aşık olan, gittikleri her evrende bir araya gelmeye çabalayan ama birbirlerine hep bir tık geç ya da erken geldikleri için asla kavuşamayan iki aşığın hikayesini anlatıyor. Ajda Pekkan klipte birçok farklı kostüm giyerken aynı zamanda birbirinden farklı zamanlarda ve mekanlarda bulunuyor. Pekkan klipte, kimi zaman bir ormanda ateşlerin içinde, kimi zaman bembeyaz karların içinde, kimi zamansa uzayda bulunuyor. Pekkan, ayrıca klibin bir sahnesinde çelik halatta asılı olarak karşımıza çıkıyor. Klibin yönetmeni Nihat Odabaşı ünlü şarkıcı hakkında, “Biliyor musunuz? İkinci gün çıkarken eksik bir şey hissedersem üçüncü güne de gelebileceğini söyledi bana. Ayakta alkışlıyorum” diyerek çok şanslı olduğunu belirtti.

İşte Ajda Pekkan’ın klip çekiminden kareler: