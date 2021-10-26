Ajda Pekkan’ı böyle görenler şaşırdı

Yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan’ın yaşı sosyal medya gündem oldu. Ajda Pekkan’nın kardeşi Semiramis Pekkan ablasının yaşının gündem olması ile ilgili bir esprili bir paylaşım yaptı.

Ajda pekkan son albümü için verdiği bikinili pozlarının gündem olmasının ardından sosyal medya da yaşı tartışmaya açıldı. Pekkan’ın bilinenin aksine 74 değil 82 yaşında olduğu konuşulmaya başladı.

“Osmanlı arşivinde bulunmuş”

Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan’ın yaşını ti’ye alan esprili bir paylaşım instagram hesabından paylaştı. Pekkan, photoshop’la yapılan fotoğrafı “Osmanlı arşivinde bulunmuş, gizli bilgiymiş…” notuyla paylaştı.