Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile ilişkisi sürecinde Sıla’yı darp etmekten toplam ‘1 yıl 4 ay 20 gün‘ hapis cezasına çaptırılan oyuncu Ahmet Kural‘ın avukatı Sibel Aydın, konuya dair açıklamada bulundu.

Oyuncu Ahmet Kural‘ın, Sıla Gençoğlu‘na yönelik “hakaret, tehdit ve kasten yaralama” suçlarından çarptırıldığı 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasının kesinleşmesinin ardından konuşan Kural’ın avukatı Sibel Aydın, “Bizim için hukuki süreç devam ediyor” dedi.

Aydın karar sürecinin sonucunu şu şekilde açıkladı: “Karar sonucu müvekkilim Ahmet Kural’ın aldığı ceza ertelendi. Dava sonucu kamuoyu tarafından net anlaşılsın diye söylemek istiyorum, müvekkilim Ahmet Kural hapse girmeyecek. Hukukun müvekkile tanıdığı bütün hakları sonuna kadar kullanacağız. Hukuki süreç henüz bitmedi, gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkını da kullanacağız. Adalete güvenimiz tam.” ifadesini kullandı.