Acun Ilıcalı O Ses Türkiye’de öyle bir şey yaptı ki!
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye programında Honki Ponki şarkısını ezberinden söyledi, jüriler çok şaşırdı.
Türkçe şarkılardan pek haberi olmamasından dolayı jüri üyelerinin şakalarına maruz kalan Acun Ilıcalı, söylediği şarkıyla jürileri şaşırttı.
O Ses Türkiye’nin son bölümünde eski pop şarkıları üzerine konuşulması üzerine Acun Ilıcalı, Honki Ponki şarkısını söyledi. Jüri üyeleri Oğuzhan Koç, Beyaz, Murat Boz şaşırırken, Ebru Gündeş, “İnanamıyorum” diyerek tepki verdi.