“Çoğu ünlünün tüm bir glam ekibine ve hızlı aramada sonsuz stilistlere erişimi olsa da, bazı ünlü kişiler, kişisel tarzları söz konusu olduğunda, hem kırmızı halıda hem de kırmızı halı dışında, diğerlerinin üzerine çıkabiliyor.”

Ünlü çiftlerin sezonluk moda trendleri üzerindeki etkisini yadsınamaz bir gerçekken, bu sezonun stil nabzını tutan ikilileri sizin için derledik.

Romeo Beckham & Mia Regan

Rihanna & A$AP Rocky

Brooklyn Beckham & Nicola Peltz

Justin Bieber & Hailey Bieber

Kaia Gerber & Jacob Elordi but 💔

Travis Barker & Kourtney Kardashian