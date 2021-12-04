“Çoğu ünlünün tüm bir glam ekibine ve hızlı aramada sonsuz stilistlere erişimi olsa da, bazı ünlü kişiler, kişisel tarzları söz konusu olduğunda, hem kırmızı halıda hem de kırmızı halı dışında, diğerlerinin üzerine çıkabiliyor.”
Ünlü çiftlerin sezonluk moda trendleri üzerindeki etkisini yadsınamaz bir gerçekken, bu sezonun stil nabzını tutan ikilileri sizin için derledik.
Romeo Beckham & Mia Regan
Rihanna & A$AP Rocky
Brooklyn Beckham & Nicola Peltz
Justin Bieber & Hailey Bieber
Kaia Gerber & Jacob Elordi but 💔
Travis Barker & Kourtney Kardashian