2021 Sonbahar-Kış Trend Raporu

Dijital ya da yüz yüze… Birliktelik duygusunu farklı yollarla keşfettiğimiz yeni sezonda modanın iyileştirici gücünü bir kez daha hatırlıyoruz. Gri bulutların, sarı yaprakların ve giderek soğuyan havanın eşliğinde iyimserliğin ve işlevselliğin arttığı umut dolu bir sezona hoş geldiniz.

Kedi kadın kılığında

Sezonun en seksi ve en iddialı trendi şüphesiz vücudu sımsıkı saran tulumlar! İlhamını kedi kadından alan bu tek parça görünümler, vücudu ikinci bir deri gibi sararak kıvrımları ve kadınsılığı ortaya çıkarıyor.

Logo istilası

Ürün yerleştirmenin moda dünyasındaki karşılığı olan logomanya furyası kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Versace’nin yeni logosu, Valentino’nun kendi içinde örüntü oluşturan V’leri bu sezonun marka istilasını başlatanlardan.

Kayak pistine özlem

Sırf kış tatil stili için bile kendine ilham panosu hazırlayanlar bu sezonun kayak stiline bayılacak! Miu Miu’nun defileyi resmen dağın tepesine taşıdığı anlar veya Coach’un kendine has kar tatili görünümleri kayak özlemini şimdiden ikiye katladı bile.

Büyük mü, küçük mü?

Giyer giymez adeta kendi kabuğumuza çekildiğimiz geniş kalıplı kıyafetlerle klasik formları güncelliyor, kıvrımları yeniden yorumluyoruz. Dar kalıpların yerini almaya aday olan kabarık siluetler boyutlarıyla şıklık algısını baştan yazıyor.

Havalı salaşlık

Sokak modasında eşofmanların rahatlığına alışmış olsak da bir noktada gerçekliğe dönmemiz gerekiyor. Her daim güvenli ve havalı bir seçenek olan jean pantolonların çeşitliliği kafa karıştırsa da tasarımcıların tercihi bu sezon düşük bel ve bol kesim tasarımlardan yana.

İlmek ilmek ördüm

Sonbahar-kış sezonunun kilit parçası olan örgü modeller bu sezon da dolabımızdaki yerini garantiliyor. Soğuk kış günlerinde sımsıcak hissetmek için ister pançolara ister uzun elbiselere yönelin ya da Fendi’nin mevsim şartlarını zorlayan görünümüyle sınırları aşın.

Pantone’nin en canlıları

Natürel tonların hakim olduğu geçmiş dönemlerin üzerine gökkuşağının renkleriyle yeni bir tuval çiziyoruz. Eğlenceli ve neşeli bir dönem olacağını umduğumuz bu sezon koyu renkleri bir kenara koyun ve canlı renklere kucak açın.

Kutlamaya değer

Bu sezon sizi ihtişamın kucağına bırakıyoruz. Minimalizmin sahneden ayrıldığı sezonda en ışıltılı elbiselerle gösterişli bir hava yakalamaya hazırlanın. Prada, Burberry, Gucci, Valentino ve daha pek çoğu sizi çılgın bir partiye davet ediyor.

Sınır çizgisi yüksekte

Soğuğa aldırış etmeden bacaklarınızı sergilemek için biraz cesarete ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Saint Laurent, Chanel ve Fendi etek boylarını giderek kısaltarak tüm odağı bacaklarda topluyor.

Filtreden geçenler

Çarpıcı bir etkinin anahtarı olan transparan görünümler gizem faktörünü ortadan kaldırıyor. Klasik siluetlerin transparan detaylarla buluşmasıyla hem seksi hem de sofistike görünümlere bu sezon doyacaksınız.

Eller nerede?

Giorgio Armani’de parıltılara kavuşan, Fendi’de serbestçe savrulan veya Acne Studios’da özgürlüğünü ilan eden bileklerimiz bu sezon ellerin ortadan kaybolacağının sinyalini veriyor.