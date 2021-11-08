11.11 indirimleri nedir?

“11.11” indirimleri dünyada birçok ülkede, büyük indirimlerin olduğu indirim günüdür. Dünyanın en büyük indirim günlerinden biri olan “11.11” indirimleri üç gün sonra başlıyor.

İlk olarak 2009 yılında Çin kökenli e-ticaret sitesi Alibaba tarafından başlatılan “11.11” alışveriş indirimleri ile alışveriş şenliğine dönüşen bugünde, dünya çapında birçok markada, hem online olarak hem de mağazalarda büyük indirimler uygulanıyor. Her yıl 11’inci ayın 11’inde düzenlenen “11.11” indirimlerinde elektronikten, kozmetiğe, giyimden, aksesuara kadar birçok kategori ve üründe büyük indirimler gerçekleşiyor.

“11.11″ tarihinin kökeni nedir?

Çin’de ortaya çıkan “11.11“indirimleri, daha sonra tüm dünyada yayıldı. “11.11” tarihinin hikayesi ise aslında alışveriş dışında bambaşka bir şeye dayanıyor. Kökeni 1993 yılına dayanan, Çin’de ‘Bekarlar Günü‘ olarak anılan 11 Kasım, aslında bekar insanların ‘bekarlığı’ kutlamaları için seçtikleri resmi olmayan bir tatil günüydü. Tarihteki ‘1’ rakamı ise yalnızlığı temsil ediyor.

“11.11” Bekarlar Günü’nün, 1993 yılında, Çin‘in en eski üniversitelerinden Nankin Üniversitesi‘nde (Nanjing University), dört öğrenci tarafından başladığı söyleniyor. Dört bekar erkek öğrencinin, bekarlığı kutlamak amaçlı seçtiği bu tarih, daha sonra tüm Çin kültürüne yayılıyor ve ‘Bekarlar Günü‘ olarak kutlanmaya başlanıyor.