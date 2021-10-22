Feyza Aktan Özcan Deniz’e attığı tokatla ilgili açıklama yaptı

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ın ortaya çıkan görüntülerde Deniz’e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı görülüyordu. konuyla ilgili açıklama yapan Feyza Aktan, “pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim” dedi.

“Hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim”

Feyza Aktan yaptığı paylaşımda şunları yazdı; “Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerde yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım. Sevgiler”