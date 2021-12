Güzellik tutkunu olana, yeni yılda hediye almanın kısa yolları vardır. Bir kutu dolusu kozmetik eşyası olan çoktan seçmeli veya çok amaçlı güzellik setleri özel günlerde hediye seçme işini oldukça kolaylaştırıyor. Saç, makyaj ve bakım ürünlerine meraklı bir arkadaşınız, sevgiliniz ve sevdiğiniz insanlar varsa, farklı ihtiyaçlara yönelik bu keyifli setlere mutlaka göz atmanızı şiddetle öneririz.

Clinique 5 Ürünlü Favourites Cilt Bakım Ve Makyaj Seti 528 tl

ACE YOUR FACE LOOK IN A BOX: NEUTRAL GÖZ MAKYAJ SETİ 768 TL

Plum Koleksiyonu 6’lı Hediye Seti 939 tl

Benefit Cosmetics Gorgeous’ Lil Gift’s 699 tl

PRETTY LITTLE FAVORITES MAKYAJ SETİ 358 tl

Nars Lıps Uncensored Lıpstıck Set 690 tl

SHISEIDO BOP ADVANCED SUPER REVITALIZING SET 576 tl