Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul öğrencilerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyıl karnelerini Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı İlkokulu’nda dağıttı. Bakan Özer, “Yarıyıl tatilini uzayacak mı?” sorusuna cevap verdi.

Bakan Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraber öğrencilere 1. dönem karnelerini dağıtarak, 7 Şubat’ta sona erecek 2 haftalık tatilin ardından buluşacaklarını söyledi.

Özer, “Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. 7 Şubat’ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.