Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın evliliklerinde bebek krizi yaşanıyor iddiası geldi.

Manevi babası Kenan Erçetingöz’ün doğum günü kutlamasına yalnız katılan Burcu Kıratlı, eşi Sinan Akçıl’la boşanacakları iddiasına yanıt vermedi. Çiftin bebek konusunda anlaşmazlık yaşadığı söyleniyor.

Sinan bebek istiyor

Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre, Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın evliliği üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. İddiaya göre çift bir kez daha boşanmanın eşiğine geldi. Bu seferki ayrılığın nedeni ise “bebek krizi.” İkili en son kasım ayında Ayaklı Gazete Ödülleri’nde birlikte kameraların karşısına geçmişti. Akçıl o sırada imalı bir açıklama yapmıştı: “Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte.”

Soruya yanıt vermedi

Bebek istemeyen Burcu Kıratlı’nın eşiyle bu yüzden restleştiği konuşuluyor. Kıratlı’nın Kenan Erçetingöz’ün partisine yalnız katılması da ayrılık iddiasını güçlendirdi. Çıkışta Akçıl’ı soran muhabirlere “Sinan Bey yok, ben şimdi onun yanına gideceğim” diye yanıt veren Kıratlı, “Ayrılık iddiası doğru mu?” sorusu karşısında ise “Ben iyi akşamlar diyeyim, evime gideyim” demekle yetindi.

Kızımızı üzmenin anlamı yok

Kenan Erçetingöz, geceye katılmayan Sinan Akçıl’a tepkiliydi: “Ben bu akşam buraya davet ettim ama klip çekimi varmış, çekimi uzamış. Keşke gelseydi. Yarın buna bir cevabı olacaktır. Kızımızı üzmenin bir anlamı yok.”