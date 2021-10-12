Selma Ergeç Neden 2.El Kıyafetler Giydiğini Açıkladı

Camdaki Kız dizisinde “Selen” karakterini canlandıran, ekranların başarılı ve güzel oyuncusu Selma Ergeç, “Dar giyinmeyi sevmiyorum, sıkılıyorum. Rahat giyinmeyi seviyorum, ikinci el rahat, yıpransa da bunun sorun olmayacağı giysiler kullanıyorum. Ben kıyafete hizmet etmem yani, o bana hizmet etsin. Rahatlıktan yanayım.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına şu sözlerde devam etti: “Çok özendiğin tarzlar var ama onları hayatımda tutacak disiplinim yok. Ben de isterim bütün gün topuklularla gezeyim. Çok havalı ve çok hoş buluyorum, çok yakıştırıyorum da giyenlere. Ben giyince 10 dakika sonra bedenim ‘Bize ayrılan sürenin sonuna geldik’ diyor.”

“Et Tüketmiyorum”

Doğa ve gelecek için çabaladığını belirten Ergeç, “Bireysel olarak et yemiyorum. Kullandığım deterjanları mümkün mertebe doğal içerikli, geri dönüşebilir eserlerden tercih ediyorum.” cümlelerini kullandı.

“Hiç Plastik Poşet Kullanmadım”

Doğal kaynakların yanlış kullanılmasına ve plastik atıklara değinen oyuncu, “Plastik poşet zaten hiçbir zaman kullanmadım. Kendimi bildim bileli yanımda alışveriş çantam vardır. Suyu gereksiz yere akıtmamak, çöpleri ayrıştırmak gibi temel şeyleri yapıyorum. Yeri gelmişken ve çöp demişken, en anlamadığım şeylerden biri ise, idrak dahi edemiyorum. İnsan çöpünü neden yere atar? Gerçekten anlayamıyorum!”