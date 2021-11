Pirelli 2022: On The Road (Yolda), “Çünkü bir müzisyenin hayatı yollardan, seyahatlerden, otellerde beklemekten, kulis saatlerinden oluşur.”

Pirelli geçtiğimiz Pazartesi günü ünlü takviminin, yıldız gücüyle dolu 2022 baskısını yayınladı.

Bir zamanlar tamamıyla çıplak modellerin çekimleriyle eş anlamlı olan Pirelli Takvimi, 2010’ların ortalarından itibaren daha incelikli bir yaklaşım benimsedi; bu nedenle, bu yılki görüntüler skandaldan daha çok farklı anlamlar barındırıyor.

İlk kez 1964 yılında yayınlanan ve her yıl merakla beklenen Pirelli Takvimi, verdiği pandemi arasından sonra bu yıl, On The Road (Yolda) adı verilerek, ünlü şarkıcı Bryan Adams imzasını taşıyor.

“2022 versiyonu, bir turne sanatçısının hayatına küratörlü bir bakış sunuyor. Sokak seviyesinin üzerinde yükselen göz alıcı, çok katlı reklam panolarından oda servisinin kalıntılarına kadar; bir kenara saçılmış gümüş palyaçolar, yarısı yenmiş salatalar ve boş su bardakları. Fotoğraflar eğlenceli bir anlatımı takip ederken, Adams her ay sadece yeni bir yıldız değil, yeni bir sahne tanıtıyor.”

2022 Pirelli Takvimi için çekimler geçtiğimiz yaz Los Angeles ve Capri’de gerçekleştirildi. Üç gün süren çekimler bünyesinde Cher, St. Vincent, Grimes, Bohan Phoenix, Kali Uchi ve Rita Ora gibi birbirinden ünlü yıldızları barındırıyor.