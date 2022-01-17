Tokyo’da koronavirüs vaka sayılarının artması Tokyo Metropol Valiliği’ni hareketlendirdi. Valilik, kentte günlük koronavirüs vakalarının 4 binin üzerinde seyrettiğini bildirdi. Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, “Vaka sayıları görülmemiş oranda yükseliyor, sadece metropol bölgede değil, birçok yerde” ifadelerini kullandı.

“Tokyo’da kısmi OHAL’i uygularız”

Matsuno, başkent yerel yönetimince talep edilmesi halinde, Tokyo’da kısmi OHAL uygulamasına yönelik hazırlığı gündeme alacaklarını söyledi.

Vakaların artış trendini koruduğu Tokyo çevresindeki Saitama, Çiba ve Kanagawa bölgelerinin de aynı uygulamaya tabi tutulacağı kaydedildi.

Vaka sayısı 50 kat arttı

1 Ocak 2022’de tespit edilen ülke geneli vaka sayısının 457 olduğu dikkate alındığında son iki haftada günlük vaka sayısı 50 kat artış göstermişti.

Halihazırda kısmi OHAL, Yamaguçi, Hiroşima ve Okinawa’da uygulanıyor.