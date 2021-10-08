Nelerden korkar, Neleri Sever: Cemre Baysel ile Samimi Bir Sohbet

Baht Oyunu dizisinin yıldızı Cemre Baysel‘in yer aldığı ALL Ekim sayısı çıktı. Dergide, ekranlarda fırtına gibi esen genç ve güzel oyuncu Baysel, baş koyduğu oyunculuk yolculuğunu, hayattan beklentilerini ve onu daha yakından tanımamızı sağlayacak düşüncelerini paylaşıyor. Biz de Cemre Baysel ile sevdikleri şeylere, korktuklarına, hayallerine dair, yani hayata ilişkin şeyler üzerine samimi bir röportaj gerçekleştirdik.

Cemre Baysel nelerden korkar, kedi mi olmak ister köpek mi, bugüne kadar yediği en ilginç şey ne, bir süper gücü olsa ne olmasını ister?

Karşınızda her haliyle Cemre Baysel…



ALL: Bir günlüğüne ölümsüz olsan ne yapmak isterdin?

Cemre Baysel: Deniz altında dalış yapmak isterdim. Ama böyle saatlerce gezeyim, göreyim, keşfedeyim isterdim.

ALL: Daha önce yaptın mı bu arada?

Cemre Baysel: Yapmadım ama bu dediğim tüplü değil direkt serbest dalış.

ALL: Lisedeyken bayıldığın ama şu anda duymaya tahammül dahi edemediğin müzik türü hangisi?

Cemre Baysel: Öyle bir şey yok. Yani lisede dinlediğimiz en saçma gelen şeyi bile hala eğlenerek dinliyorum.

ALL: Neyi o mesela? Bir örnek var mı?

Cemre Baysel: Örnek vermeyeyim.

ALL: Tren yolculuğu mu yoksa deniz yolculuğu mu?

Cemre Baysel: Deniz yolculuğu.

ALL: Seni en çok etkileyen kitap hangisi oldu bugüne kadar?

Cemre Baysel: Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna kitabı en etkilendiğim kitaptı.Hala da okusam aynı etkiyi alıyorum.

ALL: Bugüne kadar yediğin en ilginç yiyecek?

Cemre Baysel: Çok ilginç bir şey yemedim sanırım.

ALL: Kurbağa bacağı?

Cemre Baysel: Yok yemedim.

ALL: Kedi mi köpek mi?

Cemre Baysel: İkisini de çok seviyorum, hayvan çok seviyorum. Ama kedim olduğu için kedi diyeyim.

ALL: Ezbere bildiğin bir şiir var mı?

Cemre Baysel: Var.

ALL: Söyleyebilir misin?

Cemre Baysel: Yok söylemeyeyim, var ama biliyorum.

ALL: En iyi anlaştığın burç hangisi?

Cemre Baysel: Kova. En yakın arkadaşlarımın burçları kova, balık, yengeç.

ALL: Seni normalde en çok ne güldürür?

Cemre Baysel: Beni normalde en çok güldüren şey sevdiklerim. Sevdiklerim beni çok güldürüyorlar, çok keyif alıyorum onlarla beraberken.

ALL: Birini aramadan önce ne söyleyeceğini kendi kendine tekrar eder misin?

Cemre Baysel: Evet ederim, prova alıyorum. Ciddi bir konuşma yapacaksam prova alıyorum.

ALL: Bir arkadaşlıkta en değer verdiğin şey nedir?

Cemre Baysel: Güven.

ALL: Hayatta en korktuğun şey ne peki?

Cemre Baysel: En korktuğum şey yalnız kalmak. Yani sevdiklerimin yanımda olmaması.

ALL: Bu tatlı bir soru bence. Bir hayvan olsan hangi hayvan olurdun?

Cemre Baysel: Kedi. Kedi olurum, kesinlikle kedi olurum.

ALL: Peki, Sana bir süper güç verilecek olsa bunun ne olmasını isterdin?

Cemre Baysel: Uçmak isterdim. Işınlanmak isterdim süper güçse. Başka bir şey istemezdim.

ALL: Çok mersi.