Monica Belluci, Türkiye’de Zorlu PSM Sahnesine Çıkacak

Ünlü soprano Monica Belluci, Türkiye’de Tom Volf’un yazdığı Maria Callas’ın hayatına dair gizemli ve enteresan hikayeleri konu alan tek kişilik tiyatrosuyla (Maria Callas: Mektuplar ve Anılar) ilk defa Türkiye’ye geliyor.

Monica Bellucci’nin şahane performansı 14 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas, tek kişilik tiyatrosuyla göz dolduracak.