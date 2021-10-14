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Monica Belluci, Türkiye’de Zorlu PSM Sahnesine Çıkacak
Ünlü soprano Monica Belluci, Türkiye’de Tom Volf’un yazdığı Maria Callas’ın hayatına dair gizemli ve enteresan hikayeleri konu alan tek kişilik tiyatrosuyla (Maria Callas: Mektuplar ve Anılar) ilk defa Türkiye’ye geliyor.
Monica Bellucci’nin şahane performansı 14 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas, tek kişilik tiyatrosuyla göz dolduracak.