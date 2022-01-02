Usta oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal kızları Narin ve Nil’le birlikte tütü giydiği fotoğrafını paylaştı.

Ali Sunal tütü giydiği fotoğrafında Tarkan’a göndermede bulundu. Sunal, “kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi Tarkan? Bir tütüm eksikti” dedi.

Tarkan’da tütü giymişti

Geçtiğimiz aylarda megastar Tarkan da kızı Liya ile oynarken tütü giymiş ve bu anları instagram hesabından paylaşmıştı.

Tarkan şu notu düşmüştü, “Rolling Stones t-shirt‘ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt’ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte…” notunu düşmüştü.