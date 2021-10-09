Kiko Milano’dan Charming Escape Koleksiyonu

Mevsim geçişleriyle birlikte hem cilt bakımımız hem de makyaj tarzımız değişime uğruyor. Yeni makyaj ürünleri ve cilt bakım rutiniyle sonbaharın ruhuna yakışan bir yenilenme yaşıyoruz. Kiko Milano, sonbaharda doğanın huzur veren atmosferinden esinleniyor ve bizleri yeni Charming Escape koleksiyonu ile İtalya kırsalında romantik bir sonbahar yolculuğuna davet ediyor. Doğadan ilham alan bu seri, doğal özleri, modern ve yüksek performanslı formülleri bir araya getiriyor. Gül, yasemin ve portakal çiçeği kokularını içeren koleksiyon; zeytinyağı, üzüm, elma, limon özleri ile cildi beslerken renk paletinde bulunan sıcak sonbahar renkleri mevsimi en iyi şekilde yansıtıyor. Cildi beslemenin yanı sıra temizleyen cilt bakım malzemelerinden, temiz içerikli ve besleyici makyaj malzemelerine kadar içerisinde birçok ürün barındıran Charming Escape koleksiyonu toplamda 19 ürüne yer veriyor.

Scrub özelliğiyle 3IN1 Face Mask, cildi ölü derilerden arındıran Konjac sünger ve cildi besleyerek aydınlık görünüm veren Radiant Skin Serum, koleksiyonun cilt bakım kısmını oluşturuyor. Adaçayı ile zenginleştirilmiş Water Blurring Primer makyaj bazı, limon, elma, üzüm ve kepek özü ile zenginleştirilen Hydrating Serum Foundation ve zeytinyağı ile zenginleştirilmiş Silky allık makyaj alışkanlıklarını yeniden yazıyor. Aydınlatıcı etkili kapatıcısı Luminous Cushion Concealer, 12 yüksek pigmentli renk içeren Maxi Eyeshadow Palette, yoğun renk veren göz farı Stardust Eyeshadow, kaşları doldurmak için Eye&Brow Liner, 24 saat hacim ve belirginleştirme sunan All Day Lasting Click Mascara göz makyajınızın temel malzemelerini içeriyor. Koleksiyonda yer alan dudak ürünleri ise zeytinyağı içeren formülleriyle hem mat hem parlak ruj seçenekleri sunuyor.

Yazı Meyra Terzi