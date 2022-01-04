The Matrix film serisinin efsane oyuncusu Keanu Reeves ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ünlü aktörün filmden elde ettiği kazancın yüzde 70’ini kanser araştırmalarına bağış olarak gönderdiği öne sürüldü.

Hollywod’un en mütevazı ve yardım sever oyu uncuları arasında gösterilenKeanu Reeves, yine alkışlanacak bir davranışta bulundu.

‘The Matrix‘ serisi için kendisine peşin olarak 10 milyon dolar ödenen ve filmin gişe rekorları kırmasıyla birlikte 49 milyon dolar daha kazanan Reeves’in, paranın yüzde 70’ini (31.5 milyon dolar) lösemi araştırmalarına bağışladığı ileri sürüldü.

Keanu Reeves’in kız kardeşi Kim, 8 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele ettiği için ünlü oyuncunun, bu konuda bir hayli hassas olduğu herkes tarafından biliniyor.

Reeves’ın kız kardeşi Kim‘e 1991‘de kan kanseri teşhisi konmuştu ve 2001’de remisyon sürecine girmeden önce yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli tedaviler uygulanmıştı ve im’in tedavi edilmesinden sonra da kanser araştırmalarına para vermeye devam etmiş, hatta kendi kanser fonunu yaratmıştı. Şimdi ise Matrix serisinden kazandığı gelirin %70’ni kanser araştırmalarına bağışladığı öne sürüldü.