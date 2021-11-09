Jeff Bezos’tan Leonardo DiCaprio cevabı

Dünyanın en zengin insanların biri olan Jeff Bezos ve sevgilisi geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta düzenlenen bir gala etkinliğinde Leonardo DiCaprio ile bir araya geldi. Sohbet ederken çekilen üçlünün videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sohbet sırasında Bezos’un sevgilisi Sanchez’in DiCaprio’ya hayran hayran bakması sosyal medyanın dikkatinden kaçmazken Bezos’dan cevap gecikmedi.

Twitter üzerinden DiCaprio’ya cevap veren Jeff Bezos “Leo, buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim…” notunu düştü.

Sanchez ve DiCaprio’nun videosuna burdan ulaşabilirsiniz.