İtalyan şef Danilo Zanna hakkında dikkat çeken Eda Ece iddiası!

Seyahat etmek için geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek ile tanışıp 2012 yılında dünya evine giren İtalyan şef Danilo Zanna, Türk televizyonlarında sempatik tavırlarıyla tanınıyor. ATV’de yayınlanan ‘Elin Oğlu’ programıyla ünlenen Zanna, şimdilerde eşi Demirbilek’ten boşanacağı haberleriyle gündemde.

“Ayrılık kararı aldığımız doğrudur”

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet’in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz” şeklinde konuşmuştu.

Snob Magazin’de yer alan habere göre; 9 yıldır birlikte olduğu eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanma kararı alan ünlü İtalyan şef Danilo Zanna’nın, güzel oyuncu Eda Ece ile çok yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı.

Danilo Zanna ve Eda Ece, 2016 yılında çıkan Gupse Özay’ın yazıp, başrolünde oynadığı ‘Görümce’ adlı dizide rol almıştı. 5 yıldır tanışan ve yakın arkadaş oldukları söylenen Zanna ve Ece’nin sık sık bir araya geldiği iddia ediliyor.